شكرا لقرائتكم خبر عن «إجازات مرضية» للبيع عبر مواقع التواصل.. وإجراءات حاسمة من «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، عن تمكن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط أشخاص يبيعون الإجازات المرضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عبدالمحسن، خلال استضافته في برنامج “الراصد”: “يوجد شقين في الإجازات المرضية، شق يباع بـ50 ريالا و20 ريالا أو 100 ريال، هذه كلها إجازات وهمية مخالفة للنظام”، مؤكدا تتبع وزارة الصحة لهذة الإجازات المخالفة ومعاقبتهم بتهمة التزوير وفقا للنظام.
وأضاف: “الشق الثاني، هو أن بعض المؤسسات الصحية ألزمت المريض بأن يدفع مبالغ مالية ليستلم الإجازات المرضية الصحيحة بناءً على ملفه الطبي، وهنا نوضح أن وزارة الصحة لم تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بهذه الخدمة”.
واستطرد قائلا: “هذه خدمة اختيارية للقطاع الخاص، وكان التعاون فيها من البداية مع وزارة الخدمة المدنية، وسجلت نجاحا كبيرا في التحقق من الإجازات والبعض عن الإجازات الوهمية”.
واختتم: “نهيب بجميع المؤسسات الصحية عدم إلزام المرضى بدفع مبالغ إضافية”.
كانت هذه تفاصيل خبر «إجازات مرضية» للبيع عبر مواقع التواصل.. وإجراءات حاسمة من «الصحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.