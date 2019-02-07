للمصابين بهشاشة العظام.. تجنبوا هذه المأكولات

أمّا الأعراض الشائعة لإلتهاب المفاصل، فتشمل الشعور بألم في مفاصل الرقبة واليدين والأصابع والوركين والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر. إضافة الى الشعور بألم في الجسم أثناء الطقس البارد، والتصلب والتورم مع الشهور بطقطقة فى المفاصل، وصعوبة الإمساك بالأشياء. وفي ما يلي بعض من الأطعمة التي يجب تجنبها للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام:
مثل الكعك، الخبز الأبيض، والبسكويت، وهي مأكولات لا ينبغي تناولها إذا كنتم تعانون من هشاشة العظام، لأن هناك كمية كبيرة من السكر المعالج في تلك الأطعمة يمكن أن تزيد من إلتهاب المفاصل وتزيد من آثار هذا المرض.
الأطعمة الغنية بالملح
تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، أو الصوديوم، مثل الأطعمة السريعة، والبيتز ، والبرجر، والبطاطا المقلية، تزيد من أعراض إلتهاب المفاصل، وذلك لأن الملح الزائد في الجسم يؤدي إلى إحتباس الماء في خلايا المفاصل مما يساهم فى تورمها والتهابها.
الأطعمة المقلية
تناول الأطعمة المقلية يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم، والتي بدورها يمكن أن تزيد من إلتهاب المفاصل وتسبب المزيد من الألم للأشخاص المصابين بهشاشة العظام.
اللحوم الحمراء
يجب تجنب اللحوم الحمراء من قبل الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، وذلك لأنّها تحتوي على الأحماض الدهنية "أوميجا 6" وهى ليست دهون صحية.
منتجات الألبان
وجدت دراسة بحثية أن تناول منتجات الألبان على أساس منتظم يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، وذلك لأنه يمكن أن يكون لها تأثيرات ملتهبة على بعض الناس، مما يزيد من تفاقم إلتهابات المفاصل لديهم ويزيد من أعراض هشاشة العظام.
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