الجيش اليمني يعثر على شبكة أنفاق للحوثيين شمالي صعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت قوات الجيش اليمني بمحافظة صعدة شمالي البلاد، على شبكة من الأنفاق والخنادق الصخرية في جبال الأزهور ووادي أمير وتبة الحصن وقرية المخادر بجبهة رازح كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي تمت السيطرة عليها ودحرهم منها خلال اليومين الماضيين. وتمتد الأنفاق المكتشفة عشرات الأمتار وتوجد بها غرف عمليات وتحصينات قوية، كما تمتد إلى بعض المنازل المجاورة في المنطقة وكانت تستخدم كممرات آمنة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الأنفاق تتفرع عبر خطوط عدة بعضها يصل إلى مخازن للسلاح، وأخرى إلى منازل حولتها الميليشيات إلى ثكنات مسلحة. وأضافت المصادر أن الميليشيات اتبعت خططا دفاعية من ثلاثة أنساق لإعاقة تقدم قوات الجيش المسنودة بقوات التحالف، من بينها الأنفاق والخنادق الصخرية.

في الأثناء، جددت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قصفها معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي في غرب محافظة ذمار. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاتلات شنت 7 غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيات في منطقة بني العارسي، في مديرية وصاب السفلى في المحافظة، وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط جبل القرحاء الاستراتيجي في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء، بعد محاولة تسلل فاشلة من ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع للجيش الوطني.

وتمكنت قوات الجيش من التصدي لعناصر الميليشيات بعد اشتباكات عنيفة قتل وجرح خلالها عدد من عناصر الميليشيات، فيما أجبر الآخرون على التراجع والفرار. (وكالات)