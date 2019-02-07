سلطان بن محمد يشهد انطلاق مهرجان أضواء الشارقة 2019

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من «مهرجان أضواء الشارقة 2019» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في الفترة من 6 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري، في مبنى بلدية مدينة الشارقة.

ويقام مهرجان الشارقة للأضواء هذا العام تحت شعار «الثقافة والعائلة»، ضمن برامج وأهداف الهيئة لإبراز هوية الإمارة وإلقاء الضوء على موروثها الثقافي والتراثي والمعماري، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، تحقيقاً لأهداف «رؤية سياحة الشارقة 2021».

وشاهد الحضور الغفير للعرض الافتتاحي، إبداعات مميزة لعدد من اللوحات الفنية المرئية الرائعة على أنغام موسيقية، وباستخدام أحدث التقنيات الضوئية المتطورة، قدّمها الفنان الفرنسي العالمي لورنت لانجلوا، تحت عنوان «مسيرة الثقافة»، الذي يجسّد الثقافة العربية العريقة والتنوع الثقافي في إمارة الشارقة، وأبرز الجماليات المعمارية في تفاصيل مبنى البلدية الذي يعدّ تحفة عمرانية تتزين بها الإمارة.

كما جسد العرض رموز الثقافة العربية والإسلامية التي اشتهرت بها إمارة الشارقة في مجالات التعليم، والثقافة، والعلم، والاهتمام بالبيئة وصونها، وهندسة العمارة الإسلامية، والحضارة العربية، والتراث العربي بكل ما يرتبط به من رياضات، وغيرها، وزخرفة الألوان والموسيقى العربية، وعلوم الفلك، والعلوم المختلفة التي برع فيها العرب والمسلمون على مدار التاريخ.

وقدم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، في كلمته الافتتاحية، الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتشريف سموه حفل إطلاق فعاليات المهرجان لهذا العام.

وأضاف المدفع: في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبدعمٍ مستمر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، استطعنا في السنوات القليلة الماضية تعزيز رؤى الإمارة، وتحقيق أهدافها الطموحة، حيث أصبحت اليوم واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، ونسعى في الهيئة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المحلية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات النوعية في القطاع السياحي التي ستساهم في رفع اسم الإمارة عالياً وجعلها أيقونة السياحة والضيافة في المنطقة، والعالم، ونحن على ثقة بأن المهرجان هذا العام سيكون إضافة هامّة باعتباره إحدى أهم الفعاليات التي ينتظرها الجميع كل سنة للاستمتاع بأجوائه المتميّزة وعروضه المتجددة.

ولفت المدفع إلى أهداف المهرجان قائلاً: إن المهرجان يجسّد ثمرة المساعي الوطنية الدؤوبة لتعزيز مكانة الإمارة على المستويين المحلي والعالمي، عبر إبراز هويتها الحقيقية، والمُضي قدماً في مسيرتها الحضارية المشرقة مع التمسّك بقيمها وثوابتها الراسخة، والحفاظ على ثرائها الثقافي والاجتماعي النابض بالحياة.

ويقدّم نخبة من الفنانين العالميين العروض المتنوعة للمهرجان على مدى 11 يوماً بمجمل 20 عرضاً ضوئياً، في 17 موقعاً في مختلف مدن إمارة الشارقة، وتشمل: جادة حرم المدينة الجامعية في الشارقة، أكاديمية العلوم الشرطية، قاعة المدينة الجامعية، الجامعة الأمريكية بالشارقة، هيئة الشارقة للكتاب، بلدية مدينة الشارقة، بحيرة خالد، واحة النخيل، مسجد النور، القصباء- الواجهات الداخلية، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى مجموعة أخرى من المواقع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة والحمرية، وهي: البلدية والمجلس البلدي في منطقة الحمرية، البلدية والمجلس البلدي لمدينة خورفكان، ودائرة التخطيط والمساحة لمدينة خورفكان، ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، والبلدية والمجلس البلدي ودائرة الموارد البشرية في منطقة كلباء.

حضر افتتاح فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2019م إلى جانب سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني.

كما حضر الافتتاح كل من: اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وهنا السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات في إمارة الشارقة.