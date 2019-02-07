نافورة دبي ترقص على أنغام أحدث أغاني ليدي جاجا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أحدث إضافة إلى مجموعتها المميزة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية العالمية، تقدم «نافورة دبي» الأغنية التي دخلت وجدان الملايين واحتلت المراتب الأولى حول العالم، مع عرض جديد على وقع أغنية ليدي جاجا «I'll Never Love Again» في وسط مدينة دبي.وتقدم «نافورة دبي»، التي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية في المدينة، عرضاً يوظف خصائص وتقنيات تستخدم للمرة الأولى، وتتراقص فيه الأنوار والمياه على وقع الأغنية الشهيرة.

تأتي إضافة الأغنية في وقت مثالي، بعد ترشيح ليدي جاجا لجائزتي الجولدن جلوب والأوسكار كأفضل ممثلة عن فيلم «A Star is Born» الذي يتضمن الأغنية الجديدة، حصد الفيلم ثمانية ترشيحات للأوسكار هذا العام، ضمن فئات متنوعة.

وللمرة الأولى، تستخدم «نافورة دبي» نظام «ستروب ستارز» للإنارة لإضفاء المزيد من السحر والتألق على أجواء الأغنية التي تعد الأطول ضمن عروض النافورة، بزمن يصل إلى 5 دقائق و27 ثانية. ويتصاعد تصميم العرض ببطء قبل أن يتحول إلى أقسام منفصلة، وصولاً إلى النهاية الدرامية القوية، في حين سيتوافق إيقاع الأغنية مع حركة الماء والضوء.

ويبرز العرض الجديد أقوى خصائص وإمكانات الروبوتات المائية في النافورة، والتي ستؤدي حركات رقيقة على نطاق واسع، مع اختلافات طفيفة بين الفوهات لرسم أشكال مختلفة مثل الشرائط والرياح. وتكون النتيجة عرضاً مائياً مفعماً بالسحر والتميز، يحفل بالتصاميم والأنماط التشكيلية الفريدة.