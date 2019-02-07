فرصة تستحق الاقتناص

استمع

يكاد الشهر الثاني من «عام التسامح» ينتصف، ولا نكاد نتمكّن من متابعة مبادراته، وعطاءاته، فصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عندما وجّه بإعلان 2019 عاماً للتسامح، لم تكن الكلمة مجرّد حروف خمسة، يسطّرها الكتّاب، وينطقها الخطباء، أو يترنّم بها الشعراء، بل كانت مصدراً لفعل لو سعى أي منّا لتطبيقه وفعله، لما كفتنا مقالة، أو صفحة في صحيفة، أو فصل في كتاب، للحديث عنه.

وكما سبقه «عام زايد» الذي كان غنيّاً ثريّاً باسم كان صاحبه، طيّب الله ثراه، مصدر الغنى الأخلاقيّ، وفيض الثراء الإنسانيّ الذي طال أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً، فإن هذا العام، ومن أول يوم فيه، هطلت سحائب خير التسامح، بمبادرات وعطاءات كان آخرها، لقاء الأخوة الإنسانية، الذي كان حدثاً غير مسبوق في تاريخ العلاقات الإنسانية، وستتناقله الأجيال بفخر وحب وحنين، على مدى سنوات طويلة.

يوم أمس، وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسوية المخالفات المرورية في دبي. وبحسب ما أعلن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فإن المبادرة تتيح للسائقين الذين حُررت مخالفات مرورية بحقهم، عدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكابهم مخالفات مرورية طوال العام، بمناسبة عام التسامح.

تفاصيل المبادرة تقول، إن المخالفين الذين لا يرتكبون أي مخالفة بعد تلك التي حرّرت بحقهم، لمدة ثلاثة أشهر، تسقط عنهم 25 % من قيمة كل المخالفات، ومن يلتزم لمدة ستة أشهر، تحسم منها 50%، والالتزام تسعة شهور، يسقط 75 %، أما الالتزام لمدة عام، فيسقط المخالفات كاملة.

كثيراً ما سمعنا وقرأنا عن ما يسمّى الثواب والعقاب، لكن كنّا نعرف أن ما يطبّق هو إمّا العقاب فقط، بذريعة الردع والمنع، وفي أغلب الأحيان لا يؤتي ثماره المرجوّة، وإمّا الثواب فقط، للمقرّبين وذوي الحظوة، وكذلك تكون النتيجة مخيّبة.

أمّا ما فعلته شرطة دبي، فقد طبّقت به هذه المقولة في أرقى صورها وأسمى معانيها، فأنت مَثوب، ومُكافأ، إذا حصّنت نفسك من المخالفة، وطبّقت قوانين السير والمرور، وهي سهلة وبسيطة، وفي الوقت نفسه، ستلحقك العقوبة والغرامة، إذا ارتكبت ما يشكل خطراً عليك وعلى الآخرين، بقيادتك المتهوّرة، أو عدم احترامك الأنظمة.

فالقانون أصلاً وضع لتنظيم شؤون الناس وحمايتهم، وصون حقوقهم، ولم يوضع للمخالفة والردع والتخويف. ومواده واضحة وسهلة وبسيطة، ما على المرء إلّا الالتزام بها، فيحصّن نفسه، ويحمي غيره، ويهنأ بمسيرة أيامه.

نتمنّى على جميع «المخالفين»، اقتناص هذه الفرصة الذهبية، فبعضهم وصلت مخالفاتهم إلى عشرات آلاف الدراهم، وما عليهم، إذا أرادوا رفع العبء عن كواهلهم، إلّا أمر يسير جداً، الالتزام بالقوانين والأنظمة، والأمر ليس منوطاً بأمر المال فقط، بل هو درء لخطر محقق، قد يتأتّى من مخالفة بسيطة.

وكذلك، نتمنّى على الآخرين، تثمين هذه الفرصة، وعدم ارتكاب أي مخالفة، فيحصّنون جيوبهم، ويحمون أرواحهم وأرواح الآخرين.

شكراً شرطة دبي.

[email protected]