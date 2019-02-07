«القافلة الوردية» توفر «الفحص الجيني» للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

بتوجيهات ودعم من قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، تنطلق مسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة في 23 فبراير، وحتى الأول من مارس، التي استطاعت عبر مسيرتها فحص 56 ألف فحص سريري، و16 ألف فحص ماموغرام، ومشاركة 1400 فارس ومتطوع، في مبادرة تتلخص أهدافها بتعزيز ثقافة الفحص المبكر لسرطان الثدي، حيث أعلنت اللجنة العليا المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح امس في فندق «البيت» في قلب الشارقة، عن برنامج المسيرة، ابتداءً من إمارة الشارقة وختاماً في العاصمة أبوظبي، حيث ستستقبل العيادات الطبية المراجعين يومياً من 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

في كلمتها استعرضت ريم بن كرم، البدايات الأولى للمسيرة، ودور المؤسسات الإعلامية في تطورها ونجاحها. وتوجهت بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته سموّ الشيخة جواهر، على دعمهما المتواصل وثقتهما الكبيرة. وكل الشركاء والداعمين، منذ انطلاق القافلة عام 2011، وحتى الآن ومن بينهم مصرف الشارقة الإسلامي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وشارك في المؤتمر الدكتورة سوسن الماضي، المديرة العامة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيسة اللجنة الطبية والتوعوية، وبدر الجعيدي، مدير المسيرة، ومحمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجاسم البلوشي، رئيس التميّز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي.

استهداف 9 آلاف شخص

كشفت الدكتورة سوسن الماضي، عن توفير خدمة جديدة تضاف إلى حزمة الخدمات المجانية التي توفرها للمراجعين، تتمثل في توفير تقنية الفحص الجيني للذين تُكتشف إصابتهم بسرطان الثدي، ويأتي إدراج هذا الفحص، تماشياً مع توجه العالم نحو مزيد من التخصصية في العلاج، وهو ما يعرف بالطب الشخصي الدقيق. مشيرة إلى تدشين العمل في مشروع «عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة» العام الماضي.

وفيما يخص مسار العيادات، فستواصل فرقنا الطبية وطيلة الأيام السبعة في توفير الفحوص المجانية لسرطان الثدي، عبر سبع عيادات ثابتة، بواقع عيادة في كل إمارة، إلى جانب 30 عيادة تتنقل بين الإمارات السبع، تبعاً لمسار الفرسان». وتزامناً مع مرور تسعة أعوام على انطلاق المسيرة توفّر الفحوص المجانية ل9 آلاف شخص.

دور الإعلام التوعوي

وأكد محمد حسن خلف، دور الإعلام في التوعية المجتمعية، بضرورة الكشف المبكر للأمراض وغيرها، وقال «نحن في دولة الإمارات والشارقة ملتزمون بأثر رسالة الإعلام على إحداث تغيير جوهري وجذري تجاه الكثير من القضايا الصحيّة والمجتمعيّة والإنسانية، وهذا قبل أن يكون واجباً مهنيا تفرضه أخلاقيات العمل الإعلامي، هو واحد من الثوابت التي كرستها الدولة منذ تأسيسها إلى اليوم.

وقال جاسم البلوشي، تؤكد المبادرة حرص قيادتنا الرشيدة على سلامة الإنسان، واهتمامها برعايته والعناية به، وإبعاد الأمراض الخطرة عنه، وليس هناك أدل على ذلك من الأجندة الوطنية التي وضعتها حكومة الإمارات، الهادفة في أحد محاورها للوصول إلى نظام صحي بمعايير عالمية.جدول العيادات الطبية

اليوم الأول من المسيرة السبت 23 فبراير، ستكون العيادات الطبية في إمارة الشارقة وتتوزع في أربعة مواقع هي: صحارى سنتر، وميغا مول، ومتنزّه الشارقة الوطني، وسوق الجبيل (للرجال)، والعيادة الثابتة طيلة أيام المسيرة في واجهة المجاز المائية.

الأحد 24 فبراير، في عجمان وتتوزع في جامعة عجمان، ومستشفى عجمان التخصصي العام، ومركز الحميدية الصحي، ومركز المدينة الصحي (الرجال والسيدات)، والعيادة الثابتة في كورنيش عجمان.

الاثنين 25 فبراير، أربع عيادات متنقلة في دبي، تتوزع على مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والمدرسة الهندية الدولية، وحي دبي للتصميم، ومواصلات الإمارات (الرجال والسيدات). والعيادة الثابتة في مول الإمارات، والمتنقلة، تحت رعاية مجموعة شلهوب.

الثلاثاء 26 فبراير، في أم القيوين، في مركز السلمة، ومركز فلج المعلا، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى أم القيوين (الرجال والسيدات)، والعيادة الثابتة في مول أم القيوين.

الأربعاء 27 فبراير، في الفجيرة ودبا الفجيرة وخورفكان، في نادي سيدات دبا الحصن، والمؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، ومستشفى خورفكان، ونادي سيدات خورفكان، ومستشفى دبا الفجيرة (الرجال والسيدات)، والثابتة في اللولو مول بالفجيرة.

الخميس 28 فبراير، في رأس الخيمة، في مستشفيات شعم، وراك، وعبدالله بن عمران، وصقر (الرجال والسيدات)، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) (الرجال والسيدات)، والثابتة في راك مول.

اليوم الختامي الجمعة 1 مارس، إلى العاصمة أبوظبي، في متحف اللوفر، ونادي السيدات، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير (الرجال والسيدات)، والثابتة في مارينا مول، والمتنقلة في أبوظبي، تحت رعاية شركة فرج بن حمودة القابضة.

وكشف بدري الجعيدي، عن مشاركة 150 فارساً وفارسة من مختلف الجنسيات، بخيول أعدتها»أسطبلات ذا ديزرت بالم«.

وقدم الجعيدي عرضاً، عن مسارات الفرسان، حيث ستنطلق المسيرة في تمام العاشرة من صباح السبت 23 فبراير، من نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وفي اليوم الثاني تنطلق في التاسعة والنصف من بلدية عجمان، واليوم ، تتوجه صوب دبي، حيث يتجول الفرسان داخل أروقة حي دبي للتصميم، وستكون أم القيوين، نقطة انطلاق يومها الرابع في 9:30 صباحاً من المنطقة الرملية بجانب ورشة مارفيليس، والخامس، تنطلق في 9:30 صباحاً من جامعة الشارقة في خورفكان، اليوم السادس، ينطلق الفرسان عند 9:30 صباحاً، من كلية التقنية العليا للبنات برأس الخيمة، وفي اليوم الختامي، ستنطلق في السابعة والنصف صباحاً من مسجد الشيخ زايد الكبير.