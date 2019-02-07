مقتل قيادي «داعشي» والقبض على 20 إرهابياً بالأنبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات

قتل قيادي في تنظيم «داعش»، أمس، في كركوك بعملية للاستخبارات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على 20 إرهابيا في الأنبار، في حين أكد أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان جبار ياور، الاتفاق مع وزارة الدفاع الاتحادية على عودة البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور.

وذكرت خلية الصقور الاستخبارية في بيان، إن عناصرها نفذت بالتعاون مع قوات التحالف عملية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، تمكنت خلالها من قتل القيادي في تنظيم «داعش» إبراهيم خليل حميد (المكنى أبو الزبير) وهو مسؤول تدريب لدى التنظيم مع ستة من أفراد مفرزته.

وأكد مصدر أمني أن «شرطة طوارئ الأنبار ألقت القبض، بناءً على معلومات استخباراتية، على ثلاث مجاميع مسلحة تابعة لتنظيم «داعش»، كانت تخطط لزعزعة الوضع الأمني في المحافظة». وأضاف ان «هذه المجاميع تضم 20 إرهابيا كانوا يختبئون في الفلوجة والكرمة والرمادي واعترفوا بارتكاب جرائم بحق المواطنين الأبرياء في الأعوام الماضية». وأوضح ان «هذه المجاميع اعترفت أيضا بأنها تتلقى الأوامر من قيادات «داعش» الفارة في سوريا لإشاعة الخوف بين المواطنين وإحباط معنوياتهم عبر بث الشائعات والأخبار الكاذبة».

من جهة أخرى، قال أمين عام وزارة البيشمركة في بيان صحفي إن «المفاوضات مع وزارة الدفاع العراقية كانت جادة، وكان هناك تفاهم لدى الجانبين بضرورة العمل المشترك». وأضاف «عقدنا اجتماعا بين الجانبين بعد مرور سنة وعدة أشهر على الاجتماعات التي عقدت في الموصل حول أحداث 16 أكتوبر/‏تشرين الأول 2017 وما رافق ذلك من خرق للمادة التاسعة من الدستور التي تمنع استخدام الجيش ضد المواطنين، حيث استخدمت القوة لإخراج البيشمركة من المناطق التي استعادتها من «داعش». وأشار إلى أن «الاجتماع يهدف لاستئناف العمل المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في ديالى وطوزخورماتو وكركوك ومخمور وشرقي الموصل وغربها». وأكد الياور أن «المفاوضات جادة وكان لدى الطرفين تفاهم مشترك بضرورة العمل معا كما كان عليه الحال قبل عام 2014، خاصة أن «داعش» عاود الظهور في هذه المناطق وهو على وشك أن يشكل تهديدا خطيرا عليها حيث ينفذ عمليات إرهابية بشكل يومي».

في غضون ذلك، ذكر المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، في بيان، إن «الاعلامي محمود الجماس أصيب بعد مرافقته الفرقة 20 في الجيش العراقي إثر اشتباكات قوات الجيش مع عناصر «داعش» في منطقة في منطقة حويجة كنعوص جنوبي الموصل». وأضاف أن «الجماس تعرض إلى إصابة في كتفه نتيجة رصاصة تلقاها من أحد عناصر «داعش» عندما كان يرافق القوات العسكرية التي شرعت بعملية عسكرية لملاحقة خلايا «داعش».