غليان في معتقلات الاحتلال بعد استشهاد أسير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حالة من الغليان تسود سجون الاحتلال «الإسرائيلي»، وذلك بعد استشهاد الأسير فارس بارود (51 عاماً) من مخيم الشاطئ غرب غزة، والذي نقل قبل وقت قصير من معتقل «ريمون» إلى مستشفى «سيروكا» الذي استشهد فيه. وأوضحت الهيئة أنه تم إغلاق معتقلي «نفحة» و«ريمون» بالكامل، وذلك بعد وصول خبر استشهاد الأسير بارود إلى المعتقلين، حيث قاموا بالتكبير في كل الأقسام، في حين أن الغضب يزداد ويتصاعد، في قت اعتقل الاحتلال 12 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الهيئة: إن الأسير بارود كان من الحالات المرضية في سجون الاحتلال، حيث عانى من وضع نفسي صعب، إضافة إلى خضوعه نهاية عام 2018 لعملية استئصال جزء من الكبد، كانت نتاج إهمال طبي ممنهج ومتعمد.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود معتقل منذ 23 مارس/‏آذار1991، ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وبارتقائه يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 218 شهيداً.

وطردت قوات الاحتلال، عشرات العائلات الفلسطينية من خيامها بمناطق عدة في الأغوار الشمالية؛ بهدف إجراء التدريبات العسكرية. وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال طرد العائلات من مناطق «الرأس الأحمر»، و«الميتة»، و«البرج»، و«حمامات المالح». ولوحظت عائلات فلسطينية وهي تغادر خيامها مستقلة جرارات زراعية، كما شوهدت مركبات عسكرية احتلالية تجوب المكان.

وأغلق مستوطنون، بحماية جنود الاحتلال، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين أغلقوا مدخل القرية بمركباتهم، ومنعوا المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطرهم لسلوك طرق بديلة ووعرة.

ووضع مستوطن منزلاً متنقلاً (كرفان)، داخل الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدة يعبد وقرية زبدة بمحافظة جنين، تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، الذي يمنع الأهالي من الاقتراب من أراضيهم في تلك المنطقة.

وجدّدت مجموعات يهودية متطرفة، اقتحامها المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأدت مجموعة من المستوطنين صلوات وشعائر «تلمودية» علنية في منطقة «باب الرحمة» بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل المسجد، وسط حراسة معززة من قوات الاحتلال، التي تمنع المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك من الاقتراب من المنطقة، تحت طائلة الاعتقال والإبعاد عن المسجد. وسلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، إخطارات هدم إدارية جديدة لمنازل مواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، موافقة ما تسمى ب«لجنة التخطيط والبناء المحلية» في بلدية الاحتلال بالقدس، على مخطط لبناء 13 وحدة استيطانية غربي الشيخ جراح شمالي المدينة، بشكل يترافق مع تهجير قسري وإخلاء بالقوة للمواطنين الفلسطينيين من تلك المنطقة. وأدانت، المخطط «الإسرائيلي» الرامي للاستيلاء على ما يزيد عن 1000 دونم في خلة عبد جنوب شرق القدس وشق طريق استيطاني من ملعب «جامعة القدس» في بلدة أبو ديس لربط المستوطنات بعضها ببعض. (وكالات)