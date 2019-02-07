شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت جورنال»: «الأغذية الذهبية» بدبي عنوان الفخامة والرقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، الضوء على إضافة مجموعة من المطاعم في دبي الذهب إلى المشروبات والأطعمة، ووصفت الأمر بأنه تجربة تدل على الفخامة والرقي.
ونقلت الصحيفة آراء إيجابية عن السياح بعد تناول تلك المشروبات والأطعمة في العديد من الأماكن، منها في فندق برج العرب، الذي يقدم مشروب «كابتشينو» باستخدام حبوب قهوة عربية مع مزيج غني من الذهب عيار 24 قيراطاً، بتصميم مستوحى من أناقة المكان نفسه، إذ يقدم بفنجان ذهبي فاخر مع قطعة من المارشميلو بالشوكولاتة. وأشارت الصحيفة إلى أن الملايين من السياح يفضلون تجربة هذا النوع الفاخر من المشروبات والأطعمة، لينشروا صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «وول ستريت جورنال»: «الأغذية الذهبية» بدبي عنوان الفخامة والرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.