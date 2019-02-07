شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي عاصمة «الأخوّة الإنسانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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كمال بالهادي

مرّة أخرى تكون دولة الإمارات العربية المتحّدة عاصمة للسلام العالمي، من خلال احتضانها اللقاء العالمي للأخوّة الإنسانية، والذي انتهى بإصدار وثيقة تاريخية، حبلى بمعاني التآخي والتعايش والتواصل بين أتباع الديانات. وثيقة أراد الموقّعون عليها، أن تنتهي الكراهية ومآسي الحروب والتطرف من عالمنا.

ليست المرة الأولى التي تعطي فيها الإمارات مثالاً عن قيم التعايش

والأخوّة، بعد أن نجحت الدولة في القضاء على أسباب التطرف، وبعد أن توجّه تعليمها إلى مصافّ التعليم الحداثي، المحافظ على المعاني الجوهرية للدين الإسلامي، النابذة للتطرف والانغلاق والحاثة على العدل والمساواة. وفي تطابق مع الأفكار المتنوّرة، يعيش المواطنون والمقيمون الذين ينتمون إلى أديان وطوائف مختلفة في كنف الاحترام المتبادل، وفي ظل حريّة دينية غير مكفولة حتى في أعرق الديمقراطيات الغربية. ومن هنا تتأتى أهمية الوثيقة التي تمّ التوقيع عليها في أبوظبي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والتي تعدّ من أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

الوثيقة حملت مضامين كثيرة، وقدّمت أرضية للعلاقات بين بني البشر في المستقبل، بعد أن خبر الجميع ويلات الحروب وآلامها. ولعلّ المطّلع على بنود هذه الوثيقة، يقف على فكرة، تمثّل عصباً مركزياً في فلسفة «الأخوّة الإنسانية». وهذه الفكرة مفادها، «أننا جميعاً لنا ربّ واحد في النهاية»، ومهما اختلفت انتماءاتنا الدينية، فنحن من الله و إليه عائدون. وما دام الأمر كذلك، فمن المفروض أنّ جميع البشر أخوة، ولا موجب للاضطهاد أو التمييز، على خلفية الانتماء إلى هذا الدين أو ذاك. ولعلّ البند الخاصّ بضرورة إعلاء قيم المواطنة في التعامل بين البشر، يعكس هذا الطموح، إلى العيش المشترك، حيث نصّت الوثيقة على «أنَّ مفهومَ المواطنةِ يقومُ على المُساواةِ في الواجباتِ والحُقوقِ التي يَنعَمُ في ظِلالِها الجميعُ بالعدلِ، لذا يَجِبُ العملُ على ترسيخِ مفهومِ المواطنةِ الكاملةِ في مُجتَمَعاتِنا، والتخلي عن الاستخدام الإقصائيِّ لمصطلح «الأقليَّاتِ» الذي يَحمِلُ في طيَّاتِه الإحساسَ بالعُزْلَةِ والدّونيَّة، ويُمهِّدُ لِبُذُورِ الفِتَنِ والشِّقاقِ، ويُصادِرُ على استحقاقاتِ وحُقُوقِ بعض المُواطِنين الدِّينيَّةِ والمَدَنيَّةِ، ويُؤدِّي إلى مُمارسةِ التمييز ضِدَّهُم».

إن هذه الوثيقة التاريخية التي تم الإعلان عنها في عاصمة السلام والتآخي، تنصّ على أن تحقيق هذه القيم والمعاني لا يمكن أن تتحقق إلاّ في ظلّ «الحوار والتفاهُم ونشر ثقافةِ التسامُحِ وقَبُولِ الآخَرِ والتعايُشِ بين الناسِ». والحقيقة أن هذا المطلب هو مطلب قديم، ولكن تم تبخيس هذه المفاهيم من طرف السياسيين أو المفكرين الذين لا يؤمنون بهذه القيم، وهم الذين عطّلوا البرامج الكثيرة لحوار الحضارات والمحاولات الكبرى من الصادقين لإرساء قيم التعايش المشترك وتحقيق العدالة والمساواة وهي مفاهيم رئيسية، وقيم ثابتة في الأديان السماوية.

ولم تخلُ الوثيقة من الدعوة إلى تحرير المرأة وإعطائها كامل حقوقها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وهو اعتراف رسمي من أعلى السلطات الدينية في العالم، بأن المرأة هي نصف المجتمع، ومن أنه لا تقدم من دون أن تكون المرأة مساهمة في هذا التطور، فلا يمكن أن ينهض أي مجتمع ونصفه معطّل، أو مهمّش أو مكبّل بالعادات والتقاليد.

لقد حسمت هذه الوثيقة، مسألة التعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرّف، بتبرئة الأديان منها، ووضعت حداً للتبريرات التي يقدمها شيوخ التطرف

والدول التابعة لهم، من أن الحرب على الإرهاب هي حرب على الإسلام مثلاً. فقد جاء فيها أنَّ «الإرهابَ البَغِيضَ الذي يُهدِّدُ أمنَ الناسِ، سَواءٌ في الشَّرْقِ أو الغَرْبِ، وفي الشَّمالِ والجَنوبِ، ويُلاحِقُهم بالفَزَعِ والرّعْبِ وتَرَقّبِ الأَسْوَأ، ليس نِتاجاً للدِّين - حتى وإنْ رَفَعَ الإرهابيّون لافتاتِه ولَبِسُوا شاراتِه - بل هو نتيجةٌ لتَراكُمات الفُهُومِ الخاطئةِ لنُصُوصِ الأديانِ وسِياساتِ الجُوعِ والفَقْرِ والظّلْمِ والبَطْشِ والتَّعالِي، لذا يجبُ وَقْفُ دَعْمِ الحَرَكاتِ الإرهابيَّةِ بالمالِ أو بالسلاحِ أو التخطيطِ أو التبريرِ، أو بتوفيرِ الغِطاءِ الإعلاميِّ لها، واعتبارُ ذلك من الجَرائِمِ الدوليَّةِ التي تُهدِّدُ الأَمْنَ والسِّلْمَ العالميَّين، ويجب إدانةُ ذلك التَّطرّفِ بكُلِّ أشكالِه وصُوَرِه».

إنّ توقيع اتفاقية تاريخية في عاصمة عربيّة، هي عملية حملت أوجهاً عديدة، فأوّلاً لأنها جمعت قطبي أكبر دينين في العالم من حيث الأتباع، وثانياً باتت تمثل مركز التواصل بين الشرق و الغرب، ومثالاً للتعايش، والأخوّة. ولكن تبقى ترجمة هذه المعاني الفضلى، مسؤولية زعماء العالم والنخب الفكرية المتنوّرة، والمناهضة لكل أشكال التطرّف والتمييز.

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