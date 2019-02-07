«برلين السينمائي» يفتح أبوابه ل «نتفليكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخصص مهرجان برلين السينمائي حيزاً كبيراً للنساء في دورته للعام 2019، التي عُيّنت امرأة على رأس لجنة تحكيمها، واختير عمل من إنتاج «نتفليكس» ليشارك للمرة الأولى في تاريخ الحدث في المسابقة الرسمية. ويقدم المهرجان 23 فيلماً في عروضه الرسمية، من بينها 17 فيلماً تتنافس على جائزة الدبّ الذهبي، التي ترأس لجنة تحكيمها الممثلة الفرنسية جولييت بينوش.

وتنطلق فعاليات الدورة التاسعة والستين اليوم، وتستمر حتى 17 فبراير الجاري، وتُطوى معها أيضاً صفحة من تاريخ هذا المهرجان العريق؛ إذ إنها النسخة الأخيرة التي يديرها الألماني ديتر كوسليك (70 عاماً)، الذي سيسلّم بعد 18 عاماً دفّة الإدارة إلى ثنائي أصغر منه سناً؛ مؤلف من الإيطالي كارلو شاتريان، المدير الحالي لمهرجان لوكارنو للفيلم، والسينمائية الهولندية مارييت ريسنبك.

وتعدّ نسبة المشاركة النسائية قياسية هذه السنة؛ إذ إن 7 من بين الأفلام 17 المشاركة في المسابقة الرسمية، هي من إخراج نساء؛ أي أن 17% من الأعمال تحمل توقيعاً نسائياً، في مقابل 14%، و5%، سنة 2018، في مهرجاني كان والبندقية على التوالي.

وفتحت هذه الدورة من المهرجان أبوابها لمنصة البثّ التدفقي «نتفليكس» التي تشارك في المسابقة الرسمية مع «إليزا أند مارسيلا» للإسبانية إيزابيل كوشيت.