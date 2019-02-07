علامة وعساف يقدمان أجمل أغانيهما على مسرح المجاز غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد جمهور مسرح المجاز، في الشارقة، للقاء كلّ من الفنان اللبناني راغب علامة، والفنان الفلسطيني محمد عسّاف، في حفلة غنائية استثنائية،غداً، ليقدما أجمل وأشهر أغانيهما.

ويطرب الفنانان جمهورهما بمجموعة من الأغاني التي باتت علامة فارقة في مسيرتهما، وسيكون الجمهور على موعد مع نخبة من أجمل أغاني راغب علامة التي رافقت مسيرته الفنية، إلى جانب اللوحات الغنائية التي صاغها محمد عسّاف بصوته لتكون حفلة غنائية لا تنسى في إمارة الشارقة.

ويستضيف مسرح المجاز يوم 15 فبراير/شباط الجاري سهرة غنائية للفنان الكويتي نبيل شعيل، والنجم الإماراتي عيضة المنهالي، ويحيي الفنان ماجد المهندس، والفنانة نوال الزغبي في الأول من مارس/آذار المقبل حفلة فنية في الهواء الطلق.