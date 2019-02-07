شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافد يمارس «الحجامة» دون ترخيص بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط وافد يمارس الحجامة ويدعي علاج الإعاقة في المنازل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم إحالة الوافد المخالف إلى النيابة العامة.
وطالبت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.
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