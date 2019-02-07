شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. إنقاذ حياة طفل ابتلع غطاء قلم بمستشفى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أنقذ الفريق الطبي بمستشفى الأطفال في الطائف، بتوفيق الله، حياة طفل يبلغ من العمر 12 سنة بعد ابتلاعه غطاء قلم، مما أدى الى انخفاض نسبة الأكسجين في جسمه.
جاء ذلك بعد أن قدَّم الفريق الطبي الإسعافات الأولية اللازمة واستدعاء الطاقم الطبي المتخصص للاطلاع على الحالة، حيث تم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستخراج غطاء القلم عن طريق المِنظار.
وتمكن الفريق الطبي من إخراج الغطاء من الجسم، مما أدى إلى تحسن حالته الصحية بعد أن خضع للفحوصات والتحاليل.
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