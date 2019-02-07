صور مؤلمة.. حصيلة مروعة جديدة لضحايا كارثة انهيار «سد البرازيل»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد بمجمع منجمي في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل إلى 168 قتيلًا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن هيئة الدفاع المدني بالولاية عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنّ 186 شخصًا على الأقل مازالوا في عداد المفقودين منذ وقوع الحادث يوم 25 يناير الماضي.

وكانت فرق الإنقاذ قد أعلنت صباح اليوم، أنّها تعمل في عدد من المناطق لانتشال المزيد من الجثث، بمشاركة 400 شخص، نصفهم من رجال الإطفاء في ولاية ميناس جيرايس، والنصف الآخر من قوات الأمن العام الوطنية ورجال الإطفاء والمتطوعين من ولايات أخرى من أجل البحث عن عشرات المفقودين، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى في ظل تناقص فرص العثور عليهم أحياء.

وانهار السدّ المملوك لعملاق التعدين "فالي" الشهر الماضي في بلدة برومادينيو الريفية في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد، مطلقًا عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات السامة.

وعقب هذه الكارثة المروِّعة، أعلنت شركة "فالي" عزمها إغلاق عددٍ من السدود المماثلة لهذا السد المنهار.

ولا تزال النفايات المنجمية المتسربة من السد تتدفق إلى نهر باراوبيبا، ويقول خبراء إنّ النهر قد اختفى بالفعل، مثلما حدث مع نهر دوسي في حادث مشابهٍ في أواخر عام 2015.

وبسبب عدم القدرة على استخدام النهر كمصدر للمياه، تواجه العديد من المدن على ضفاف النهر صعوبات، وأعلنت بعض المدن حالة الطوارئ أو الكارثة.

وكانت ولاية ميناس جيرايس قد تضرّرت جرّاء انهيار "سد بوينتو رودريجيز" المنجمي، وكان ذلك في 5 نوفمبر 2015، إثر تحطُّم السد الذي كان يُستخدم لتخزين القمامة وبقايا عمليات التنقيب في أحد المناجم بمحيط مدينة ماريانا الواقعة جنوب شرق الولاية، وأغرقت المنازل هناك بأوحال حمراء سامة، ما خلّف ما لا يقل عن 19 قتيلًا.

وبعد 17 يومًا من الكارثة، بلغت التدفقات الوحلية الحمراء المحيط الأطلسي، وقد وُصف هذا الحادث بأنه أسوأ كارثة بيئية في تاريخ البرازيل.