فلسطين تُحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير "بارود"

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365

حمّلت الرئاسة والحكومة الفلسطينيتان، إسرائيل، المسؤولية عن استشهاد المعتقل "فارس بارود"، من قطاع غزة، داخل سجن "ريمون".

وحذر بيان للرئاسة الفلسطينية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، الأربعاء، من استمرار "مسلسل القتل البطيء للأسرى".

وشدد البيان، أن "السلام والاستقرار لن يتحقق إلا بتبييض سجون الاحتلال من أسرانا كافة، خاصة المرضى والقدامى وكبار السن".



بدوره، طالب المتحدث باسم حكومة تسيير الأعمال يوسف المحمود، في بيان، بتدخل منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية، وبـ"الخروج من دائرة الإدانة والاستنكار إلى مساحة الفعل وتطبيق القوانين والمحاسبة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (تابعة لمنظمة التحرير)، أن المعتقل فارس بارود (51 عاما) من مخيم الشاطئ غرب غزة، استشهد داخل سجن ريمون (جنوب)، بعد وقت قصير من نقله إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.

وحمّلت الهيئة، إدارة سجن "ريمون" والحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أسرانا".

وقالت إنه تعرض لـ"إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية."



وعادة ما تنفي إسرائيل صحة اتهامات متكررة لها بإهمال المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وتقول إنها تقدم لهم الرعاية المطلوبة.

واعتقل "بارود"، في 23 مارس/آذار 1991، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد؛ بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 6 آلاف فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى.