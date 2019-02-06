المدينة.. كشف تفاصيل حادث #وادي_الفرع وأسماء الضحايا والمصابين

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروري، والذي تسبب في وفاة معلمين اثنين، وإصابة اثنين آخرين، بعد نهاية دوام عملهم.

وقالت الإدارة، في بيان لها: إن الضحايا والمصابين من مجمع مدارس الحمنة التعليمي التابع لمحافظة وادي الفرع وأسفر عن وفاة اثنين وهما:

– طلال حميدان العمري تخصص إنجليزي.

– باسم عليثة الحسيني تخصص لغة عربية.

وأضافت إدارة التعليم بالمدينة المنورة أن الحادث تسبب أيضًا في إصابة معلمين اثنين وهما:

– زياد حمدان البلادي تخصص كيمياء.

– ياسر منور العلوي تخصص أحياء.

يذكر أن هذا الحادث حادث مروري وقع على طريق الهجرة قرب مركز عشيرة بالمدينة المنورة، وقد تسبب في وفاة معلمين وإصابة اثنين آخرين.

وكان أربعة من المعلمين قد تعرضوا لحادث مروري في طريق عودتهم من مدرسة الحمنة التابعة لتعليم محافظة وادي الفرع.

ونتج عن الحادث وفاة اثنين منهم، وإصابة اثنين آخرين، وقد باشر الحادث دوريات أمن الطرق، ومرور المدينة، والفرق الإسعافية، فيما تم نقل جميع الأشخاص لمستشفى الميقات العام.