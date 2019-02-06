شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يتوقع: حالة مطرية جديدة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقع الخبير والباحث في الطقس والمناخ، عبدالله الحربي، تأثر عدة مناطق في المملكة بحالة مطرية واسعة النطاق تبدأ فعلياً من ظهر غدٍ – بمشيئة الله -.

وقال الحربي: “تشمل الحالة سواحل تبوك، ومنها: حقل، وضبا، والوجه، وأملج، والديسة، وجبال اللوز، وشماله، والحرات غرب تبوك، وجنوب غربه وشرقه”.

وتمتد الحالة الجوية لمنطقة الجوف تشمل: سكاكا، ودومة الجندل، وطبرجل، والقريات، والنفود جنوبه وشرقه، والحدود الشمالية تشمل: عرعر، ورفحاء، وطريف، والعويقيلة، وما جاورها.

وأضاف الحربي أن الحالة الجوية تشمل أيضاً عدة مناطق في حائل، ومنها: حائل، والشملي، وقبة، وشرقها إلى الحفر، ومنطقة القصيم تشمل أغلب محافظاتها، وسواحل المدينة نحو ينبع، وبدر، وينبع النخل، المنجور، العلا وادي الفرع وأغلب المدن والهجر الواقعة في هذه المناطق مشمولة بالأمطار.

وختم الباحث في الطقس والمناخ بقوله: “تمتد الأمطار إلى الشمال الشرقي تشمل: الحفر، والخفجي، والكويت، وما جاورها، وقد تمتد الحالة بعد الأحد القادم إلى الوسطى والشرقية”.