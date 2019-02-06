شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض: تمديد فترة إدخال رغبات «النقل الداخلي» حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد الحساب الرسمي لإدارة تعليم الرياض، اليوم الأربعاء، تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي. وأوضح الحساب خلال تغريدة على “تويتر”: “بناء على توجيه المدير العام حمد الوهيبي، فقد تم تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي، لشاغلي الوظائف التعليمية إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق ١٤٤٠/٦/٩هـ”.

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