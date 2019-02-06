استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس الوزراء الألباني آدي راما في مباحثات رسمية، في الرياض اليوم الأربعاء، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن العاهل السعودي ورئيس مجلس الوزراء الألباني، شهدا عقب جلسة المباحثات ” توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية ألبانيا”.

وأضافت الوكالة أنه ” جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة”. كما تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وألبانيا توقعان اتفاقيتين ومذكرة تفاهم دعمًا للتعاون بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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