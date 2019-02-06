بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل «الإعلان 11» لمشروع الإسكان الاجتماعي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

حصلت وزارة الإسكان على موافقة مجلس الوزراء، لطرح 24789 وحدة سكنية، والتي تمثل الإعلان رقم 11 لإتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة، للمواطنين محدودي الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة.

"الوطن" توضح أهم تفاصيل الطرح الـ11 المخصص للصعيد:

أولاً: تنقسم الـ24 ألف وحدة إلى 16701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088 وحدة بالمحافظات، وتبلغ مساحة تلك الوحدات 90 مترًا، مكونة من 3 غرف وصالة.

ثانياً: نظام الدفع، فسيكون بنفس أسعار الإعلان التاسع، وهو 184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة، بينما وصل سعر الشقة 90 مترًا في الإعلان العاشر 225 ألف جنيه، وبلغت سعر الوحدة 75 مترًا 185 ألف جنيه، بالإضافة لـ5% وديعة الصيانة.

ثالثا: بينما ينطبق على الإعلان الـ11 الموجه لمدن وأهالي الصعيد، الأسعار المنطبقة على الإعلان التاسع، فينطبق على الإعلان الـ11 شروط الإعلان العاشر من حيث مستوى الدخل والحد الأدنى وغيره.

الجدير بالذكر، أن مقدم الحجز في الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي، والذي فتح باب الحجز به في شهر سبتمبر 2017، وحتى شهر أكتوبر 2017، كان 11 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص، و140 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد، ويجرى سدادهما في أي مكتب بريد مميكن بجميع محافظات الجمهورية.

أما في الإعلان العاشر، فوصل مقدم الحجز إلى 14 ألف جنيه، بالإضافة سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية لا ترد، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن، أما المحافظات والمدن المطروح بها الإسكان الاجتماعي، ففي الإعلان التاسع تم طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 22 محافظة، بينما شمل الإعلان العاشر 60 ألف وحدة سكنية في 8 مدن وهي "أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، والسادات، والغردقة، وبدر، والعاشر من رمضان، المنيا الجديدة"، وهو الذي اختلف تماما في الإعلان الـ11 والذي روعي به محافظات الصعيد.