دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

السبام هي المشكلة التي تؤرق مقدمي خدمات البريد الإلكتروني على الدوام، ومع مرور الوقت تطور أدوات مكافحته وأصبحت تعتمد أكثر على خوارزميات الذكاء الصنعي وتعلم الآلة، لكن قوقل أصبحت مؤخراً تحجب وصول 100 مليون رسالة سبام إضافية لما تحجبه عادة وذلك بفضل اعتمادها على إطار العمل TensorFlow.

كانت قد طورت قوقل إطار العمل TensorFlow وجعلته مفتوح المصدر ليستهدف بشكل خاص عينة حجمها 1% من مرسلي رسائل السبام الذين لا تستطيع فلاتر جي مايل اكتشافهم وحجب وصول رسائلهم.

تستطيع تقنيات تعلم الآلة التعرف على أنماط معينة من البيانات والرسائل وحتى تقديم حماية من رسائل السبام الموجهة بشكل شخصي للمستخدمين مثل النشرات البريدية أو الإشعارات الدورية من المواقع والخدمات المختلفة.

الجدير بالذكر أن تحديث جي مايل الأخير على أندرويد أصبح يعرض تحذير “خطر” أو “dangerous” في الرسائل التي تعتبرها قوقل خطرة على المستخدم وتحذره من التعامل معها مثل الرد عليها أو الضغط على الروابط فيها.

التدوينة جي مايل يحظر أكثر من 100 مليون رسالة سبام يومياً بفضل الذكاء الصنعي ظهرت أولاً على عالم التقنية.