وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن:
إيران شهدت زمن الانتصارات في ظل الإمام الخميني، وبأن التزامنا بولاية الفقيه مفخرة لنا.
وجاء تصريح حسن نصر الله خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية، والتي تتزامن مع هذه الأيام، حيث أضاف، قائلا:
أنا كصديق لإيران مستعد لأن أحضر للجيش اللبناني أنظمة دفاع جوي لمواجهة الطائرات الإسرائيلية". في وقت أعرب عن دهشته من تخوف لبنان من التعاون والاستفادة من إيران، متسائلا "لماذا يبقى لبنان خائفا من التعاون والاستفادة من إيران.
وزاد نصر الله في خطابه، مساء اليوم، الأربعاء:
لماذا نبقى في لبنان نستورد الدواء فيما إيران قادرة على مساعدتنا لحل جذري. وإيران لديها حل للكهرباء في لبنان بطريقة أسهل من [شم الهوا]، فهي جاهزة لأن تعطي وتقدم مما لديها من نفط وكهرباء وصناعات وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله: صداقتي لإيران يمكنها مواجهة إسرائيل... وحل مشكلة الكهرباء أسهل من "شم الهوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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