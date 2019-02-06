الرئيس التونسي يهنئ أمير قطر بفوز منتخب بلاده بكأس آسيا 2019

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

هنأ الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، بفوز منتخب بلاده بكأس آسيا لكرة القدم 2019.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمعهما، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأعرب السبسي عن تهانيه لـ"آل ثاني" وللشعب القطري بفوز "العنابي" بالبطولة، الأسبوع الماضي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها. والجمعة الماضي، توج المنتخب القطري بلقب بطولة كأس أمم آسيا الـ17، التي استضافتها الإمارات؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخه؛ بعد فوزه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدف.

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