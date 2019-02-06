شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المدينة» تنشر أسماء ضحايا حادث «وادي الفرع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروري الذي تعرض له 4 معلمين في وادي الفرع أثناء عودتهم بعد نهاية عملهم. وقالت الإدارة، في بيان لها اليوم عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: تعرض 4 معلمين من مجمع مدارس الحمنة التعليمي التابع لمحافظة وادي الفرع لحادث سير بعد نهاية دوامهم، أدى إلى وفاة طلال حميدان العمري – تخصص إنجليزي – وباسم عليثة الحسيني – تخصص لغة عربية – رحمهما الله، كما أسفر الحادث عن إصابة معلمين اثنين وهما: زياد حمدان البلادي – تخصص كيمياء – وياسر منور العلوي – تخصص أحياء -.

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