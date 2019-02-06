شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفريق «سعود الهلال» مدير الأمن العام السابق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال، مدير الأمن العام السابق المستشار في وزارة الداخلية، وذلك أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات خارج المملكة. صحيفة “الخليج 365” تتقدم بخالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد سائلة المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

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