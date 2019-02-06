إسقاط الجنسية وسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً لـ 11 شخصاً في البحرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

كما تم إسقاط الجنسية عن جميع المدانين، وبينهم امرأة، وذلك في حكم أولي قابل للطعن.



قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، بأحكام متفاوتة بالسجن بحق 11 شخصًا بينهم امرأة، وإسقاط الجنسية عنهم، إثر إدانتهم بـ"تأسيس جماعة إرهابية".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية بالبحرين، اليوم، إن "المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً اليوم على 11 متهمًا بواقعة تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها"، في القضية التي تعود لمايو 2018.

وقضت المحكمة البحرينية، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد (25 عامًا)، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، كما عاقبت متهمة بالسجن 5 سنوات، ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات".

وحسب المصدر ذاته، تم إسقاط الجنسية البحرينية عن جميع "المدانين"، الذين لم تكشف تفاصيل عنهم.

ووفق النظام القضائي في البحرين، يحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف كدرجة أولية، ثم الطعن أمام محكمة التمييز كدرجة تقاضي ثانية وأخيرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم نفوها، من بينها "تأسيس جماعة إرهابية، وتصنيع مفرقعات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر لتنفيذ غرض إرهابي".