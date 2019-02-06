شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع تقلبات جوية بدءاً من الخميس.. احذروا مجاري الأودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة في مناطق المملكة.

وقال الحصيني عبر “تويتر”: “متوقع تأقلم الكتلة الباردة مع أجواء المملكة بدءاً من غدٍ الخميس يتزامن مع تقدم منخفض جوي متوقع أن يعبر المملكة”.

وتوقع حدوث تقلبات جوية تشمل رياحاً مع غبار، وأمطار وارتفاع في درجات الحرارة، ثم انخفاض للحرارة، يرافق ذلك تشكل سحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر مع حبات برد وصواعق.

وأضاف الحصيني: “الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وبرد، ومتوقع أن تشمل أجزاءً من الشمالية والغربية والوسطى ثم الشرقية، وقد تكون غزيرة على أجزاءٍ من تبوك والمدينة وغرب حائل وغرب القصيم مع فرصة جريان الأودية لذا يلزم الابتعاد عن مجاريها”.

وفيما يخص توقعاته لمعظم مدن تبوك والحدود الشمالية والجوف وغرب منطقة حائل وأجزاء من منطقة مكة وجنوب مكة ومرتفعات عسير وجازان، فأشار الحصيني إلى أن المتوقع هطول أمطار متفاوتة (خفيفة إلى غزيرة) خلال يومي الخميس والجمعة على تلك المناطق.