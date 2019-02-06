شكرا لقرائتكم خبر عن شُنق بسلك مكنسة.. والد «المبتعث المقتول» بأمريكا يكشف ملابسات الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف والد المبتعث بندر عامر البارقي، تفاصيل مقتل ابنه مشنوقاً بسلك مكنسة كهربائية استخدمه القاتل داخل غرفته .

وقال البارقي: “السفارة السعودية في واشنطن أبلغتني بالنتائج الأولية للتقرير الطبي عن أسباب الوفاة، ولن أتنازل عن حق ابني، وأبلغت السفارة بالأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم الجريمة، وهم من أصحابه السعوديين، وهناك الكاميرات ستوثق كافة الأدلة، إضافة إلى البصمات التي تم أخذها من مسرح الجريمة” بحسب “العربية نت”.

وأوضح أن نقل جثمان بندر سيتم يوم الجمعة المقبل من لوس أنجلوس إلى مدينة جدة، ومنها إلى أبها ثم إلى مدينة بارق، ليتم دفنه.

وعن دوافع القتل قال إن تميز ابنه وتفوقه وعدم رغبته في الانخراط مع زملائه ممن لا يلتزمون بدراستهم قد يكون أهم دافع للجريمة، لما عُرف عن بندر من تميزه، وعدم اختلاطه بالغرباء وتواصله الدائم مع أسرته.

وأكد أن ابنه بندر تلقى تهديداً بالقتل أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وكانت وفاته سبقت حجوزات الطيران التي تم تجهيزها تمهيداً لعودته عندما كان يردد لوالده “بيقتلوني”.

وتابع والد الطالب سرد القصة: “بمجرد شعوري بالخوف على ابني قمت بحجز رحلة عودته من أمريكا على أحد خطوط الطيران، والتي كان موعدها وصولها إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة الأحد، حينها قامت والدته بالعمرة قبيل لقائه المفترض، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته”.