شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على معظم المناطق.. والدفاع المدني يوجه نصائح للجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة من اليوم الأربعاء حتى يوم الاثنين 6 /6/ 1440 هـ الموافق 11 /2/2019 م.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أنها تتوقع وفقاً لما ورد لها بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المناطق التالية: (الرياض – مكة المكرمة – الحدود الشمالية – حائل – تبوك – القصيم – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية – عسير – جازان – الجوف) بالتقلبات الجوية.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، وكذلك الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

ونصحت الجميع بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وكذلك عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، وكذلك اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.