شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 4 معلمين في حادث مروع بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:
أسفر حادث مروري مروع، وقع مساء اليوم الأربعاء، على طريق الهجرة قرب مركز عشيرة بالمدينة المنورة، عن وفاة معلمين وإصابة اثنين آخرين.
وكان أربعة من المعلمين قد تعرضوا لحادث مروري في طريق عودتهم من مدرسة الحمنة التابعة لتعليم محافظة وادي الفرع.
ونتج عن الحادث وفاة اثنين منهم، وإصابة اثنين آخرين، وقد باشر الحادث دوريات أمن الطرق، ومرور المدينة، والفرق الإسعافية، فيما تم نقل جميع الأشخاص لمستشفى الميقات العام.
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