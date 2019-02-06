الان تتابع “الغذاء و الدواء” تكشف حقيقة “الخطر الكامن في الشاي الأخضر” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
كشفت هيئة الغذاء والدواء،اليوم،حقيقة و صحة ما ورد من ادعاءات في مقطع فيديو متداول يزعم بضرر الشاي الأخضر على الغدة الدرقية
وأكدت الهيئة أن المعلومة غير صحيحة، ولا تستند إلى دليل علمي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يزعم أن الشاي الأخضر يضر الغدة الدرقية، ما يسبب زيادة الوزن.
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