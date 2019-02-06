«الذكرى المئوية».. سر الملابس البيضاء والحمراء في خطاب ترامب أمام الكونجرس

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حلّت اليوم الذكرى المئوية لإقرار حق التصويت (يونيو 1919)، وفي الوقت الذي اختارت فيه النائبات الديمقراطيات اللون الأبيض، ارتدت نائبات عن الحزب الجمهوري (الموالي للرئيس ترامب) اللون الأحمر لهذه المناسبة.
وظهرت نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب وهي ترتدي لباسًا أبيض، وهي تجلس خلف ترامب خلال إلقائه كلمته، تزامنًا مع ذكرى الحركة النسائية التي أبصرت النور في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
وقبل وصول الرئيس إلى القاعة، التقطت عدة نائبات ديمقراطيات الصور في أجواء مرحة يعمها الضحك والتصفيق، من بينهن أول نائبتين مسلمتين هما الأمريكية الفلسطينية رشيدة طليب وإلهان عمر، وقد وُضعت هذه الأخيرة التي أتت لاجئة من الصومال إلى الولايات المتحدة حجابًا أزرق وارتدت ثيابًا بألوان العلم الأمريكي.
وتشهد الدورة البرلمانية الجديدة في الولايات المتحدة التي انطلقت في مطلع يناير الماضي، مشاركة عدد قياسي من النساء (127) ونواب من أقليات لاتينية الأصل أو من السكان الأصليين أو الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية ومن مثليي الجنس.
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