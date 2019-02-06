فيديو| بالأرقام.. تفجيرات هزت إيران في 2019

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي موجة من التفجيرات والاغتيالات ضربت إيران منذ بدء العام الجديد 2019، خلف عشرات القتلى والجرحى. تفجيرات طهران لم تقتصر على العاصمة فقط بل طالت مدن مختلفة في الشمال والجنوب. وقي الساعات الأخيرة، قتل عنصر في الأمن الإيراني من جراء تفجير مسلحين شاحنة صهريج محملة بالغاز في شمال غربي البلاد كما قُتل العديد من أفراد قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت مؤخرا على الحدود الشرقية والغربية لإيران وفي الثاني من فبراير الجاري قتل جندي وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح على قاعدة لقوات الباسيج جنوب شرقي إيران وفي الـ29 من يناير الماضي سمع صوت انفجارين قرب مركز للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتبنت جماعة "جيش العدل" المسؤولية عن الانفجارين. للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي:

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