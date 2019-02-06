مع "نون أكاديمي".. منحة دراسية مجانية أونلاين لطلبة الثانوية العامة

كتير من الطلاب وأولياء الأمور، يعتقدون أن الثانوية العامة، مشكلة ضخمة، إلا أنه لم تعد هناك أزمة من الآن، أكاديمية "نون" في مصر الآن، هتقضي على الظاهرة دي لأنها ببساطة بتقدملك منحة دراسية مجانية مقدمة أونلاين لطلبة الثانوية العامة، هدفنا تبسيط المناهج، وهتساعدك على تحصيل المعلومات من خلال التواصل المباشر مع أحسن المُدرسين في منطقتك وكمان بفلوس أقل و راحة من المشاوير والزحمة.

والمنحة اللي هتقدمها "نون" هتكون مُقدمة لأكتر من 2000 طالب وطالبة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإنجليزي، غير حلول كُتب الوزارة والمُلخصات، ويمكن الاشتراك في المنحة عن طريق التسجيل عبر اللينك التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9CX_E-ucN9Ec5dHGDXW8P64Xu6qWnzavz4rTkyD_C-uYA1w/viewform، وكمان تقدر تدخل الصفحة الشخصية عشان تعرف أكتر عن تفاصيل المنحة

"نون" من أهم الأكاديميات التي حملت على عاتقها تطوير ودعم التعليم، ونهضت برواد ورائدات حملوا على عاتقهم تحويل التعلىم لينهض بعالمهم بوثبات إلى الأمام، بالإضافة إلى أن القائمين على المحتوى نخبه من معلمين ومدربين المواد الدراسية ، نحن نبتكر و نسخر أحدث التقنيات وأذكى الممارسات لبناء تجارب تعليمية فعّاله ومشوقة.

وتستخدم "نون" الذكاء الإصطناعي، والفيديوات التفاعلية، والتدوينات المؤثرة، والشرح المباشر، ونسق من الألعاب الإلكترونية في منظومة تعلىمية متينة لتكوّن منصة نون التعلىمية الممتعة، أول منصة ذكية، اجتماعية، ممتعة لإعانة الطلاب على اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي المقدمان من مركز قياس الوطني في السعودية والتدريس الخصوصي المنهجي، وقد تم بحمد الله تدريب أكثر من 1,700,000 طالب للآن.

ويضم "نون" طاقم مبدع قد تتعجب من تنوعهم وتعدد مشاربهم، ولكنك ستنبهر بإنجازاتهم حينما يتحدون على هم واحد: حل معضلة التعليم.