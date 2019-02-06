على دفعات.. "التعليم" تعلن موعد توزيع "التابلت"

دبي - بواسطة محمد فارس © وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، يبدأ اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق 11 فبراير.

وأوضحت خيري، في تصريح لمصراوي، أن التوزيع سيكون على دفعات، ولن يجرى تغطية جميع المحافظات في نفس التوقيت، لافتة إلى أن خطة التوزيع على المحافظات لم تعلن حتى الآن.

وبدأت مدرسة الميناء الرسمية للغات، بمحافظة البحر الأحمر، توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من أمس الثلاثاء.

واشترطت المدرسة حضور ولي الأمر مع الطالب، للتوقيع على وثيقة استلام "التابلت" ووثيقة التأمين عليه، بموجب شهادة ميلاد الطالب وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.