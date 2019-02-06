على خطى "واتسآب".. فيسبوك يتيح خاصية حذف الرسائل المرسلة

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

(مصراوي):

أعلنت إدارة "فيسبوك"، أمس الثلاثاء إطلاق ميزة القدرة على حذف أي رسالة قمت بإرسالها عن طريق الخطأ في مدة لا تزيد عن 10 دقائق.

وتأتي الميزة الجديدة ضمن ملاحظات الإصدار المدرج بتطبيق المحادثات النصية "ماسنجر191.0" التابع لـ موقع فيسبوك والمخصص للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS، وفق موقع The Verge الأميركي.

وقال موقع التواصل الاجتماعي، إنَّه اتخذ تلك الخطوات لضمان أمن المعلومات الخاصة بفيسبوك، في أعقاب عملية الاختراق التي تعرضت لها شركة Sony Pictures في عام 2014.

وأضافت الشركة عبر موقعها: "ما عليك سوى النقر على الرسالة التي تريد إزالتها وتحديد الخيار إزالة للجميع"، وسيتم استبدال الرسالة التي تمت إزالتها بنص ينبه الجميع في المحادثة التي تمت فيها إزالة الرسالة، سيكون لديك ما يصل إلى 10 دقائق لإزالة رسالة بعد إرسالها.