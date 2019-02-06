"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين سعوديين ويمنيين بهجوم على موقع في عسير

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله"، على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش السعودي وقوات يمنية في تبة العلم بالربوعة في عسير.

وأضاف أن العملية الهجومية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين وفرار آخرين رغم مساندة طيران التحالف لهم. وأشار إلى اغتنام "أنصار الله" أسلحة متنوعة خلال العملية.

وبوقت سابق من اليوم أعلنت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين من القوة السودانية المشاركة في عمليات التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، في شمال صحراء مديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن والمحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

كما أكدت أن مقاتليها أعطبوا بصاروخ موجة جرافة للجيش اليمني في قرية شليلة جنوب جبل النار بمديرية حرض في حجة أيضا.

وينفذ التحالف العسكري العربي، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها حركة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.