ترقب إسرائيلي لخطاب نصر الله

وعلق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على إطلالة حسن نصر الله، مساء اليوم، الأربعاء، بتغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، جاء فيها أن نصر الله يتحدث هذه الأيام بمحمل خاص، خصوصا مع دور الحزب اللبناني في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأوضح أفيخاي أدرعي أن خطاب نصر الله الذي يأتي للاحتفال بمرور أربعين عاما على الحكم الإيراني، مدعيا أن الأمين العام لـ"حزب الله" ما يزال يؤمن أن حكم ولاية الفقية فوق القانون والدستور.

ونشر أدرعي شريطا فيديو يتساءل من خلاله عن مدى تحويل حسن نصر الله لبنان إلى ولاية الفقية، مؤكدا من خلاله أن الأمين العام للحزب يرغب في تحويل لبنان، فعليا، إلى جزء من أراضي ولاية الفقية.