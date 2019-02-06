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قال مراسل "سبوتنيك" في درعا: إن معظم العائدين اليوم يتحدرون من محافظات الرقة وحلب وريف درعا وريف دمشق ومن بين العائدين عشرات الشباب من المتخلفين عن خدمة العلم والذين تمت تسوية أوضاعهم.
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
وعبروا عن شكرهم للسيد الرئيس بشار الأسد الذي أصدر العديد من مراسيم العفو لافتين إلى أنهم يملكون رغبة كبيرة واندفاعا في الالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري والمشاركة في تطهير سورية مما تبقى بها من فلول الإرهابيين.
© Sputnik . Firas al-Ahmad
عودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا
وكان معبر نصيب شهد يوم الأمس عودة نحو 50 شخصاً من المهجرين السوريين القادمين من المخيمات الأردنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 ألفا عادوا حتى اليوم... 150 مهجرا يعودون للرقة وريف دمشق من مخيمات الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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