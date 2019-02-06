ضرب بالعقال وكؤوس المياه... مشاجرة عنيفة تحت قبة برلمان عربي (فيديو)

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغد" الأردنية، اندلعت مشاجرة بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي حول سلطة العقبة.
وزعم النائب الرياطي، امتلاكه وثائق حول صرف مكافآت لقضاة من قبل سلطة العقبة، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، في حين قال وزير العدل بسام التلهوني إن الثقة بالقضاء مطلقة.
وعلق رئيس الوزراء عمر الرزاز على الأمر، بأنه لم يطلع على الأرقام التي أشار إليها النائب الرياطي.
وأضاف الرزاز "كان يجب على المسؤولين في سلطة العقبة التواجد تحت القبة للرد".
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