السراج يعين قائدا لمنطقة سبها العسكرية جنوب غربي ليبيا

ليبيا/ وليد عبد الله / الخليج 365

عيّن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، الفريق ركن "علي سليمان كنه"، قائدا لـ"المنطقة العسكرية سبها" (جنوب غرب).

ويأتي القرار، الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بعد يوم واحد من إدانة المجلس "التصعيد العسكري الذي يحدث في بعض مناطق الجنوب الليبي، والتي كان آخرها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها".

ويشهد الجنوب، منذ 15 يناير/كانون الثاني الماضي، عمليات عسكرية تنفذها قوات خليفة حفتر، المسيطرة على الشرق الليبي، ضد من وصفتهم بـ"عصابات التهريب، والمعارضة التشادية"، جنوبي ليبيا.

والفريق ركن "كنه"، من مواليد 1945، في قرية تقروضين، جنوبي ليبيا، وينتمي لقبيلة "تنالكم"، إحدى قبائل الطوارق، وكان قائدا لكتيبة "المغاوير"، إحدى أكبر الكتائب المسلحة في عهد معمر القذافي (1969- 2011).

وفي يونيو/ حزيران 2017، أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بتقسيم ليبيا إلى سبع مناطق عسكرية.

وتلك المناطق هي: طرابلس (العاصمة)، بنغازي (شرق)، المنطقة العسكرية الوسطى، المنطقة العسكرية الغربية، منطقة سبها، منطقة طبرق (شمال شرق)، ومنطقة الكفرة العسكرية (جنوب شرق).

وأوضح القرار آنذاك أن المناطق العسكرية السبع تتبع رئيس الأركان مباشرة، وتتمثل مهامها في "حفظ الأمن في المنطقة وتأمينها والدفاع عنها ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها وعدم زعزعة استقرارها".

ومنذ سنوات يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، صاحبة السيطرة في الشرق اللليبي.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتطبيق خارطة طريق لحل النزاع الليبي، تتضمن انتخابات برلمانية ورئاسية تأمل المنظمة الدولية، في إجرائها هذا العام، بعد تعذر إجرائها في 2018.