مصرع وإصابة 4 معلمين إثر #حادث مروري على طريق #الهجرة بـ #المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية

تُوُفّي معلمان اثنان، وأصيب اثنان آخران، في حادث مروري مساء اليوم، في طريق الهجرة، قرب مركز عشيرة بالمدينة المنورة، فيما باشرت الجهات الإسعافية والأمينة الموقع، وتم نقلهم إلى مستشفى الميقات العام.

وتفصيلاً، تعرض أربعة من المعلمين لحادث مروري في طريق عودتهم من مدرسة الحمنة التابعة لتعليم محافظة وادي الفرع، ونتج عن الحادث وفاة اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين، وقد باشرت الحادثة دوريات أمن الطرق ومرور المدينة والفرق الإسعافية، فيما تم نقل جميع الأشخاص لمستشفى الميقات العام.