شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. توقعات برياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أبرز المناطق والمحافظات المتأثرة برياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار رعدية يوم غدٍ الخميس. وأوضحت “الأرصاد” أن هذه المناطق ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، يوم غدٍ الخميس 2019/02/07 في المملكة. تعرّف على المناطق المشمولة بالتوقعات في الصورة أدناه:

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