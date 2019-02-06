انت الان تتابع جلسة طارئة لبرلمان العراق بشأن إبقاء ترامب قواته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
البرلمان العراقي
أعلن النائب عن تحالف "الفتح" العراقي عبد الأمير تعيبان الدبي، اليوم الأربعاء، عزم البرلمان عقد جلسة طارئة خلال الفترة المقبلة لمناقشة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إبقاء قواته في العراق، قائلا إن هناك عزما لدى أعضاء البرلمان لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وإن الجلسة ستتناول عدة ملفات أبرزها تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وتصريحات الرئيس الأمريكي تجاه العراق وسيادته، جاء ذلك في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية.
وأضاف الدبي أن الجلسة ستتضمن أيضا مناقشة الاتفاقية التي تم إبرامها بين العراق والأردن، إضافة إلى مناقشة قضية استكمال التشكيلات الوزارية.يذكر أن ترامب كشف، يوم الأحد الماضي، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بهدف مراقبة إيران، وفي اليوم التالي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الرئيس الأمريكي لم يطلب
وأضاف الدبي أن الجلسة ستتضمن أيضا مناقشة الاتفاقية التي تم إبرامها بين العراق والأردن، إضافة إلى مناقشة قضية استكمال التشكيلات الوزارية.
يذكر أن ترامب كشف، يوم الأحد الماضي، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بهدف مراقبة إيران، وفي اليوم التالي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الرئيس الأمريكي لم يطلب من بلاده موافقة للبقاء على أراضيه لمراقبة إيران، معربا عن اندهاشه من تصريحات ترامب بشأن الوجود الأمريكي في العراق، وأن بلاده تنتظر توضيحا من واشنطن بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها، إذ أنه لا يحق للقوات الامريكية في العراق التصرف بأي أمر سوى بالاتفاقية الموقعة، فتلك القوات لا يحق لها مراقبة أمور كثيرة منها مراقبة إيران، والعراق لن يسمح بهذا الشيء. (التفاصيل)
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