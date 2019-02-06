صحف السعودية: الرياض تطلق أول قمر اتصالات في الفضاء

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الصحف تناولت تحذير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من مغبة التعدي على المال العام في بلاده واستباحة حرمته وشدد على ردع كل من تسول له نفسه العبث به

تصدر إطلاق أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للسعودية عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا الصحف على العديد من القضايا التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتحت عنوان "أول قمر اتصالات سعودي فوق هام السحب"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن نجاح المملكة في إطلاق أول أقمارها الصناعية للاتصالات الفضائية، فجر اليوم، من قاعدة إقليم غويانا الفرنسية، ويأتي إطلاق القمر "إس جي إس 1" بعد أقل من 10 أشهر من توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبارة "فوق هام السحب" على القطعة الأخيرة التي ركبت على القمر.

وتحت عنوان "قمر فوق هام السحب إلى الفضاء"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن أكثر من 9 أشهر مضت على زيارة ولي العهد إلى شركة "لوكهيد مارتن" في وادي السيلكون بسان فرانسيسكو، والتقائه المهندسين السعوديين العاملين على برنامج القمر السعودي للاتصالات الأول (SGSI)، وتوقيعه على آخر قطعة في القمر وكتابته "الجملة الأيقونة"

وتحت عنوان "قمر فوق هام السحب إلى الفضاء"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن أكثر من 9 أشهر مضت على زيارة ولي العهد إلى شركة "لوكهيد مارتن" في وادي السيلكون بسان فرانسيسكو، والتقائه المهندسين السعوديين العاملين على برنامج القمر السعودي للاتصالات الأول (SGSI)، وتوقيعه على آخر قطعة في القمر وكتابته "الجملة الأيقونة" عند السعوديين "فوق هام السحب"، وبين إطلاقه أمس الثلاثاء من قاعدة كوروا في غويانا، أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن القمر يهدف إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية على نطاق Ka-Band كخطة استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة، وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا الوسطى، كما يهدف إلى تطوير القدرات المحلية والموارد البشرية وخلق فرص عمل في مجال صناعة الفضاء. وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن القمر السعودي للاتصالات يمتاز باستخدامه لأنظمة دفع هجينة (كهربائية وكيميائية) ساعدت في تقليل وزن القمر وزيادة عمره الافتراضي، إذ يبلغ وزنه 6.5 أطنان وعمره الافتراضي أكثر من 20 عاما، وكذلك استخدامه تقنيات متقدمة للاتصالات الآمنة والاتصالات المقاومة للتشويش. وتحت عنوان "خادم الحرمين يحذر من العبث بالمال العام" حذر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من مغبة التعدي على المال العام في بلاده واستباحة حرمته، مشددا على ردع كل من تسول له نفسه العبث به، وجدد الملك سلمان، التأكيد على استمرار الدولة على نهجها "في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه"، داعيا الأجهزة الضبطية والرقابية إلى تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها "بما يضمن حماية المال العام والمحافظة عليه".

"الشرق الأوسط" تناولت الشأن اليمني تحت عنوان "عراقيل حوثية في اجتماع الأسرى بعمان"، إذ أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الوفد الحوثي أثار عراقيل في الجولة الثانية من محادثات تبادل الأسرى التي عقدت في العاصمة الأردنية، أمس الثلاثاء، وذكرت المصادر أن ممثلي الحركة الانقلابية طرحوا اقتراحا مفاجئا يدعو لتجزئة حل ملف الأسرى من خلال تسليم كل واحد من الطرفين 200 أسير. ورفض ممثلو الحكومة الشرعية هذا الطرح الذي اعتبروه محاولة لتجزئة حل ملف الأسرى، وطالبوا الجانب الحوثي بالكشف عن كل الأسماء التي اعترف بوجودها سابقا، والتي يصل عددها إلى نحو 1300 معتقل.

وذكرت صحيفة "الحياة" أنه تزامنا مع انطلاق اجتماع عمان، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن الميليشيات الحوثية تتعمد منع وصول المساعدات إلى المدنيين اليمنيين، مطالبا المجتمع الدولي بتسمية من يضع العراقيل أمام وصول المساعدات لليمنيين. وأضاف اليماني، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي في بروكسيل، أمس، أنه يجب تعزيز طرق تقديم المساعدات للشعب اليمني.

دوليا، أشارت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "واشنطن تتمسك بالعقوبات لكسب مصالحها بفنزويلا"، إلى تأكيد تقارير أن النهج الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية ضد فنزويلا، ومحاولتها إثناءها والقبول باستقالة الرئيس الحالي مادورو لصالح زعيم المعارضة الذي أيدته دول أوروبية مقابل تمسك الصين وروسيا بمادورو، يشي بوجود رغبة أمريكية في عدم التحرك ضد البلد اللاتيني عسكريا، وتفضيل سياسة "الخنق الاقتصادي" مثلما يتم انتهاج ذلك ضد النظام الإيراني، باعتبار أن كاراكاس وطهران تنتعشان من النفط كمصدر دخل رئيسي لهما.

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