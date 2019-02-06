العثور على ناقل بيانات بمخلفات نمور بحر في نيوزيلندا

عثر علماء نيوزيلنديون خلال تفحصهم المخلفات المتجمدة لنمور بحر على ناقل للبيانات يحوي صورا لبعض من هذه الحيوانات خلال نفضها الماء عن جسمها، وفقا للعين الإخبارية.

وأبقيت المخلفات لما يقرب من عام في داخل ثلاجة قبل إزالة الجليد عنها لغايات البحث.

وكانت المخلفات قد سحبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على يد طبيب بيطري أراد التحقق من صحة نمر بحر مريض في منطقة أوريتي بيتش في أقصى جنوب الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

وأفاد المعهد الوطني للمياه وبحوث الغلاف الجوي في بيان بأن "ناقلا للبيانات كان مخبأ في المخلفات".

وكان ناقل البيانات في وضع جيد، وقد عمد الباحثون إلى إدخاله في جهاز كمبيوتر بعد تجفيفه لبضعة أسابيع كي يكشفوا مضمونه.

وتبيّن أنه كان يحوي صورا لنمور بحر في خليج، إضافة إلى تسجيل فيديو لأنثى من هذه الفصيلة تلعب مع صغيرها في مياه قليلة العمق.

ولا إشارة إلى هوية صاحب الصور سوى ما بينته إحدى اللقطات التي أظهرت الجهة الأمامية لقارب كاياك أزرق.