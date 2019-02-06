أبل تبيع آيفون X بأسعار رخيصة

كشفت تقارير إعلامية أن شركة أبل Apple الأمريكية توفر هاتف آيفون iPhone X بأسعار رخيصة مقارنة بالنسخة السابقة حيث أعادت صناعة الهاتف وأزالت بعض الأجزاء منه، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع tech radar يبدأ سعر النسخة الجديدة من الهاتف بـ769 دولارا للهاتف بذاكرة 64 جيجابايت و 899 دولارا لنسخة 256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر آيفون X حاليا من 1000 دولار.

وذكرت التقارير أن هاتف آيفون X الجديد سيأتي بشاشة OLED، التى قالت أبل إنها ستعتمد عليها بشكل كامل في هواتفها المقبلة.

وكانت شركة أبل أعلنت أنها ستقوم بتوفير هواتف بأسعار رخيصة بسبب ضعف مبيعات هواتف آيفون في عام 2018 وبداية عام 2019.

والهواتف المعاد تصنيعها ستأتي مع ضمان من أبل لتشحيع العملاء على شراء الهاتف.