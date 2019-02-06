شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إلكتروني للتأكد من مطابقة المركبات لمعيار اقتصاد الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعد موقع www.sls.gov.sa قاعدة بيانات متكاملة لكل المركبات الخفيفة؛ وذلك لتنبيه المشترين والمستوردين بأهمية التأكد من مطابقة المركبة الخفيفة المرغوب استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، حيث يتضمن الموقع العديد من المعلومات عن المنتجات المتوافقة مع المواصفات القياسية السعودية للأجهزة الكهربائية والمركبات.

ويُمكن لزائر الموقع الاستعلام والتأكد من مطابقة المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات، أو كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف أو الثلاجات والمجمدات أو الغسالات، كما يتيح الموقع إصدار شهادة كفاءة الطاقة للمركبات المستعملة قبل استيرادها للمملكة.

كما يُمكن للزائر الاطلاع على قائمة طرازات الشركات التي لم تحقق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المعتمد في المعيار السعودي لاقتصاد الوقود حيث يتم تحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة لحماية المستهلك والمضي قدماً في جهود المملكة نحو ترشيد استهلاك الطاقة في إطار الجهود التكاملية التي تبذلها منظومة العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سبق أن منعت دخول بعض من السيارات الجديدة من بعض الطرازات مؤقتاً إلى المملكة؛ وذلك لعدم التزام الشركات الصانعة بتحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به للسيارات الجديدة والمعتمد ضمن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود. وقد تم التنسيق في هذا الخصوص مع الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ ووزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.